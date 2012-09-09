Із сектора Газа по Ізраїлю випустили 3 ракети із системи «Град»

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Jerusalem Post.

Обстріл стався в ніч на 9 вересня. Близько другої години ночі в районі міста Беер-Шева впали дві ракети: обійшлося без постраждалих. Через обстріл в Беер-Шеві, Ащдоде і Омер були скасовані шкільні заняття в неділю.

У Нетівоті в результаті обстрілу було пошкоджено два будинки, один з яких зруйновано майже повністю. Три людини отримали легкі поранення, ще четверо перебувають у стані шоку. Уточнюється, що люди були поранені, коли бігли в бомбосховища - про ракетний удар жителів Нетівота попередили тривожні сирени.

Мер Нетівота Йехіель Зохар у зв'язку з подією закликав військових переглянути розташування установок системи протиракетної оборони "Залізний купол", які в даний момент не прикривають місто, хоча раніше були розміщені поблизу.