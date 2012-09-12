Медведєв заявив, що від вчинку Pussy Riot його нудить

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що для дівчат з «Pussy Riot» достатньо умовного покарання, хоча його нудить від їхнього вчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російської партії влади «Єдина Росія», про це він сказав у Пензі під час зустрічі з партійцями.

«Тут, на мій погляд, достатньо умовного покарання. Але з емоційної точки зору - я вибачаюся за непарламентське висловлювання - мене нудить від того, що вони зробили, від їхнього зовнішнього вигляду і від тієї істерики, яка супроводжує цю історію», – сказав Д.Медведєв.

На його думку, ув’язнення – «страшна відповідальність» і кара.

«Те, що відбулося, відома група дівчат (Pussy Riot) довго перебуває у в'язниці - вже саме по собі серйозне покарання за здійснене», - зазначив Д.Медведєв.

Він нагадав, що «не формулював свою позицію після виголошення вироку, тим більше що він оскаржений».

«Я завжди прагну ретельно підбирати слова. Якщо говорити про зміст провини, то, на мій погляд, тієї кари, яку вони вже понесли, цілком достатньо, щоб вони замислювалися про вчинене. Продовження утримання в умовах в'язниці мені здається непродуктивним», - сказав Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, три учасниці панк-групи Pussy Riot були засуджені російським судом до двох років позбавлення волі за акцію, проведену в Храмі Христа Спасителя.