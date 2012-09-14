Андалузія може попросити допомогу на 2,4 млрд доларів

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на іспанське видання El Pais.

При цьому уряд країни досі ніяк не відреагував на прохання регіону про виділення одного мільярда євро. Як зазначає видання, посилаючись на джерела з урядових кіл, керівництво Іспанії знає про те, що Андалузії необхідно до 4 жовтня поточного року погасити заборгованість у розмірі 600 мільйонів євро, і не залишить жоден регіон країни без ліквідності.

У разі позитивної відповіді іспанської влади кошти на фінансову підтримку Андалузії будуть виділені з спеціально створеного фонду, обсяг якого, за оцінками, складе 18 мільярдів євро.

Андалузія може стати четвертим регіоном Іспанії, що звернувся до уряду країни за фінансовою підтримкою - на такий крок вже пішли Каталонія, Мурсія і автономне співтовариство Валенсія.