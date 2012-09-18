Росія розібралася з $11 мільярдами боргу КНДР

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заступника міністра фінансів РФ Сергія Сторчака.

"Вчора підписали", - сказав він, пояснивши, що йдеться про борг Північної Кореї в розмірі 11 мільярдів доларів.

Проблема боргу Пхеньяна, який сформувався перед СРСР, активно обговорювалася чотири роки тому, проте сторони так і не змогли прийти до остаточного рішення. Тоді Росія не виключала можливості списання частини боргу, а на решту суми - надання розстрочки чи погашення у вигляді інвестицій.

Раніше Сторчак пояснював, що при врегулюванні мається на увазі перерахунок рублів в долари, надання первинної знижки в розмірі 90% від суми боргу. Залишок боргу в розмірі більше 1 мільярда доларів буде використовуватися за схемою "борг в обмін на допомогу" у ​​сфері освіти, охорони здоров'я та енергетики при реалізації спільних проектів в КНДР.