У Пекіні демонстранти намагалися взяти штурмом посольство Японії

Учасники антияпонських демонстрацій, які вийшли сьогодні на китайські вулиці, несуть великі портрети лідера революції КНР Мао Цзедуна і червоні прапори. Зображення японського прем'єра Есіхіко Нода кинуті на асфальт, протестуючі демонстративно топчуть їх ногами, пише ИТАР-ТАСС.

Сьогодні в Китаї відзначається чергова річниця "Мукденського інциденту" 1931 року, що ознаменував початок захоплення Японією Північно-Східного Китаю.

З ранку біля японського посольства в Пекіні спостерігається скупчення демонстрантів, які несуть гасла, вимагають "повернути Китаю острови Дяоюйдао" (Сенкаку) і закликають не купувати японські товари.

Один з плакатів нагадує про статус Китаю як ядерної держави.

Очевидці спостерігали кілька сутичок демонстрантів з поліцією поблизу японського диппредставництва, протестуючі намагалися прорватися до воріт посольства.