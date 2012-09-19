Причиною катастрофи SSJ-100 в Індонезії визнали людський фактор

Про це повідомило РІА "Новости" джерело, яке брало участь в розслідуванні. "Причиною катастрофи SSJ-100 в Індонезії визнано людський фактор. Літак був повністю справний, претензій до нього немає. Відповідний протокол підписаний сьогодні в Індонезії", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що підписи під документом поставили офіційні представники Росії та Індонезії.

Разом із тим, за його словами, підписання спільного протоколу не означає, що "розставлено всі крапки". "Сторони будуть погоджувати підписані документи в різних інстанціях. Офіційні причини катастрофи планується оголосити в кінці жовтня", - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу джерело агентства "Прайм", близьке до розслідування, зазначило, що остаточні висновки про причини аварії можна робити тільки зі звіту. За його словами, підписання протоколу означає, що сторони прийняли принципові доводи один одного і особливих розбіжностей немає.

Інше джерело додало, що звіт буде оформлятися два тижні, потім індонезійці розішлють його своїм профільним структурам. Зазвичай на подібні узгодження у них йде близько двох місяців, однак, за словами джерела, індонезійці обіцяють узгодити цей звіт швидше, він буде озвучений до кінця жовтня - початку листопада.

Пізніше в середу Мінпромторг опублікував повідомлення, в якому сказано, що за підсумками візиту російської делегації до Джакарти сторони підписали протокол про причини катастрофи авіалайнера, на основі якого буде сформульовано підсумковий звіт. У повідомленні Мінпромторгу наголошується, що остаточний звіт про причини авіакатастрофи буде опубліковано після узгодження експертами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), орієнтовно в кінці жовтня.