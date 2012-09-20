Комітет Сенату США закликає обмежити видачу віз причетним до ув'язнення Тимошенко
08:43, 20 вересня 2012Світ
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Американські законодавці пропонують запроваджувати візові обмеження щодо українських урядовців, які вдаються до порушення прав людини, корупції та інших антидемократичних дій.
Сенат США прийняв критичну резолюцію щодо України
Таке рішення одноголосно підтримали члени комітету із закордонних справ Сенату США на засіданні, яке за київським часом завершилося пізно ввечері у середу, передає Радіо Свобода.
Ухвалена сенаторами резолюція закликає до «беззастережного звільнення політичних в’язнів», зокрема, колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Також ідеться про проведення чесних та прозорих виборів до парламенту.
«Резолюція надсилає потужний і недвозначний сигнал українському уряду: вибірковому переслідуванню опонентів немає місця у співтоваристві демократичних держав», – сказав один з ініціаторів резолюції сенатор Дік Дурбін.
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