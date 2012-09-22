У Білорусі до початку виборів проголосували майже 20% виборців

"За чотири дні дострокового голосування в цілому по республіці проголосувало 19,6% виборців", - повідомив М.Лозовик агенству РІА «Новости».

Серед найактивніших територій він назвав Вітебську, Гомельську і Могильовську області, де проголосувало більш як 20% виборців.

За словами И.Лозовика, вибори відбуваються спокійно, організовано, жодних порушень виборчого законодавства не зафіксовано.

Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина чекає, що вже в першому турі парламентських виборів буде обрано 90% депутатів.

Вибори депутатів палати представників Національних зборів Білорусі (нижня палата парламенту республіки) відбудуться 23 вересня. Вони проходять за мажоритарною системою: у 110 виборчих округах має бути обрано 110 депутатів парламенту – по одному у кожному.