Прем'єр-міністр Казахстану пішов у відставку

"Глава держави Нурсултан Назарбаєв звільнив Масімова з посади прем'єр-міністра у зв'язку з поданою заявою", - написала прес-служба у своєму акаунті в Twitter.

Як повідомляло раніше РІА Новини джерело в урядових колах, новим главою уряду буде призначений нинішній віце-прем'єр Серік Ахметов, а Масімов очолить адміністрацію президента Казахстану.

Масімов довше за всіх з прем'єрів очолював уряд Казахстану, він працював на цій посаді з січня 2007 року. Екс-прем'єр закінчив Пекінський інститут мови, юридичний інститут Уханьського університету, Казахську державну академію управління. Має спеціальності юриста-міжнародника і економіста. Доктор економічних наук. Володіє англійською, китайською, арабською мовами.