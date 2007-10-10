Кредитна криза США перевірить світову економіку на міцність

Кредитна криза в США перевірить світову економіку на міцність, вважає Міжнародний валютний фонд (МВФ). "Зараз фінансові ринки знаходяться під негативним впливом кризи в США, проте не можна виключати можливості ширшого уповільнення зростання світової економіки", - сказано в матеріалах фонду, опублікованих напередодні випуску прогнозу щодо світової економіки, запланованого на 17 жовтня ц.р.

Водночас, МВФ попередив, що уряди країн світу найближчим часом зіткнуться з проблемами, викликаними глобалізацією. Фонд також застеріг їх від надмірної віри в те, що економічна стабільність збережеться в світі незважаючи ні на що, передає Associated Press. "Процес глобалізації продовжує ставити нові проблеми перед світовими урядами, оскільки інвестори стають більш залежними від міжнародних подій", - наголошується в матеріалах МВФ.

РБК-Україна