В Азербайджані повністю відновили електропостачання

Про це повідомляє РІА «Новости».

Раніше повідомлялося, що подача електрики відновлена лише в Баку.

За даними "Азеренержі", аварія сталася внаслідок влучення блискавки в підстанцію Азербайджанської теплоелектростанції, що є основним енергооб'єктом республіки, після чого виникла пожежа.

Як заявила прес-служба компанії, удар блискавки пошкодив трансформатор потужністю 330 кВ, в результаті також постраждала протиаварійна автоматика, виникли перебої в системі.

"Завдяки своєчасним заходам енергопостачання міст і районів країни повністю відновлено за короткий проміжок часу", - зазначили в компанії.

Через аварію було перервано рух поїздів бакинського метрополітену, він також відновлений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці майже половина території Азербайджану залишилася без світла через аварію на ТЕС.