В Азербайджані повністю відновили електропостачання
Електропостачання, перерване сьогодні вранці в ряді районів Азербайджану, повністю відновлено.
Про це повідомляє РІА «Новости».
Раніше повідомлялося, що подача електрики відновлена лише в Баку.
За даними "Азеренержі", аварія сталася внаслідок влучення блискавки в підстанцію Азербайджанської теплоелектростанції, що є основним енергооб'єктом республіки, після чого виникла пожежа.
Як заявила прес-служба компанії, удар блискавки пошкодив трансформатор потужністю 330 кВ, в результаті також постраждала протиаварійна автоматика, виникли перебої в системі.
"Завдяки своєчасним заходам енергопостачання міст і районів країни повністю відновлено за короткий проміжок часу", - зазначили в компанії.
Через аварію було перервано рух поїздів бакинського метрополітену, він також відновлений.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці майже половина території Азербайджану залишилася без світла через аварію на ТЕС.