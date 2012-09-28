У Німеччині більш як 5,5 тисяч школярів заразилися шлунковою інфекцією

Як передає РІА «Новости» з посиланням на газету Sueddeutsche Zeitung, більшість хворих - це школярі зі східних земель країни: Саксонії, Тюрінгії, Берліна і Бранденбурга. В окремих випадках захворіли і вчителі. Симптоми захворювання - блювота і діарея.

Всі хворі вживали в їжу продукцію від одного і того самого постачальника, фірми Sodexo.

"У будь-якому разі, при виробництві була допущена помилка у сфері гігієни", - сказав голова правління Німецького товариства гігієни Клаус-Дітер Застров.

Представники фірми Sodexo закиди щодо виробництва недоброякісної продукції відкидають, посилаючись на результати перевірок.

Про випадки захворювання відомо з 25 вересня. Як повідомляє управління берлінського сенату з охорони здоров'я і захисту прав споживачів, тільки в столиці зареєстровано 2 тис. 176 випадків у 58 школах і 22 дитячих садках.

Експерти, проте, радять не порівнювати нинішній спалах інфекції з епідемією травня минулого року, коли незвичайний штам кишкової інфекції E. coli (кишкова паличка) в Німеччині забрав життя більш як 50 чоловік.

В даний час фахівці займаються пошуком джерела інфекції.