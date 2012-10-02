У Грузії обидві сторони заявляють про свою перемогу

Про це заявив її лідер Бідзіна Іванішвілі після публікації даних екзит-полів, які свідчать про впевнену перемогу "Грузинської мрії", принаймні, у виборах за партійними списками. Іванішвілі стверджує, що опозиція здобуває перемогу і в більшості мажоритарних округів.

Виступаючи перед тисячами своїх прихильників, які зібралися увечері в понеділок в центрі Тбілісі, Іванішвілі привітав їх з перемогою.

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Тим часом прихильники президента Саакашвілі оголосили про свою перемогу в мажоритарних округах: "За нашими даними, ми перемогли в 53 (із 73. - УНІАН) мажоритарних округах, і, як видно, в новому парламенті у нас буде тверда більшість", - заявила прес -спікер партії «Єдиний національний рух» Чіора Тактакішвілі.

За її словами, згідно з екзит-полами, за пропорційною системою результати приблизно однакові, хоча за межами Тбілісі лідирує ЄНР.

За її словами, 32 відсотки виборців відмовилися від участі в екзит-полі. Тактакішвілі зазначила, що «націонали» почекають результатів Центральної виборчої комісії Грузії.