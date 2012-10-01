Саакашвілі визнав перемогу опозиції на виборах за партійними списками

Про це повідомляють РІА «Новости».

"Ми повинні навчитися працювати разом, незважаючи на напружену передвиборчу кампанію", - сказав М.Саакашвілі, виступаючи по телеканалу "Руставі-2".

Він назвав виборну кампанію не тільки напруженою, але і "емоційною", і "трохи брудною". При цьому глава держави зазначив, що передача повноважень новому парламенту повинна відбутися цивілізовано.

"Я, як президент, є гарантом того, що передача повноважень новому парламенту здійсниться безболісно в рамках конституції і демократії", - сказав М.Саакашвілі.

Він додав, що за партійними списками опозиція перемагає за рахунок виборців в Тбілісі.

Вибори в парламент проходили в понеділок. З 150 депутатів 77 обиралися за пропорційною системою, 73 - за мажоритарними округами.

Це голосування, під час якого на чотирирічний термін обиралися 150 народних представників, викликає особливий інтерес, тому що вже наступного року, після виборів президента, в країні зміниться суспільно-політичний лад, за якого парламент і уряд, зокрема прем'єр, отримають значно більше повноважень.