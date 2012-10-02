Фотограф іранського президента втік у США
00:15, 02 жовтня 2012Світ
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Фотограф Хасан Голканбхан, який супроводжував президента Ірану Махмуда Ахмадінежада на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, попросив 1 жовтня притулку в США.
Інформацію про це зі слів його юриста Пола О'Дваера поширив телеканал CNN.
Адвокат заявив в інтерв'ю ЗМІ, що не має наміру розкривати приватну інформацію свого підзахисного, який поки що не готовий до контактів з пресою, оскільки переховується під захистом американських правоохоронців.
Офіційна реакція Тегерана також не надходила, зауважує РосБізнесКонсалтинг.
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