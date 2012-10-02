Фотограф іранського президента втік у США

Інформацію про це зі слів його юриста Пола О'Дваера поширив телеканал CNN.

Адвокат заявив в інтерв'ю ЗМІ, що не має наміру розкривати приватну інформацію свого підзахисного, який поки що не готовий до контактів з пресою, оскільки переховується під захистом американських правоохоронців.

Офіційна реакція Тегерана також не надходила, зауважує РосБізнесКонсалтинг.