Білорусь залишилась без своєї держчастки у ВТБ

Про це йдеться в повідомленні банку.

Таким чином, ВТБ збільшить свою частку в ЗАТ "Банк ВТБ (Білорусь)" з 71,4% до 97,3%, повідомляє РІА "Новости".

У той же час наглядова рада ухвалила рішення про продаж 556,5 тисячі звичайних акцій Banco VTB Africa S.A., що відповідає 15,9% його статутного капіталу.

Також наглядова рада визначила склад правління банку з 12 чоловік і схвалила кандидатури Чабуа Зентая та Ігоря Піуна для обрання в члени правління банку на термін з дати узгодження їх кандидатур ЦБ РФ до 9 червня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що, за прогнозами експертів в банківських колах, угода з викупу ВТБ 25,9% статутного капіталу білоруської "дочки" може бути завершена вже до кінця поточного року.

Як повідомлялося, ВТБ підготував для обговорення з держорганами Білорусії пропозиції щодо викупу держчастки в пакеті акцій банку ВТБ (Білорусь). Крім того, групі ВТБ з недавнього часу належить інший актив у Білорусії - Банк Москва-Мінськ. За словами голови правління Національного банку Білорусії (НББ) Надії Єрмакової, Білорусь веде переговори про викуп у російського ВТБ банку Москва-Мінськ, після чого його планується об'єднати з Білінвестбанком. Однак точна дата і умови операції поки не відомі.