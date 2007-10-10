Президент Франції Саркозі: у мене немає грошей на відпочинок в Куршавелі

Президент Франції Николя Саркозі заявив, що зимовий скандал на курорті Куршавель ніяк не відбився на російському бізнесі у Франції. "Дуже широке висвітлення в пресі "справи Куршавеля" викликає жаль, але те, що відбулося в Куршавелі - там не було ніякої гіркоти щодо росіян", - заявив Саркозі в середу в Бауманському університеті ( президент Франції знаходиться з візитом у Росії). Так Саркозі прокоментував повідомлення про те, що скандал за участю російського бізнесмена Михайла Прохорова в Куршавелі був інспірований для того, щоб завадити діяльності російських підприємців у Франції.

Саркозі підкреслив, що у Франції існує незалежна судова система, з рішеннями якої він, можливо, не завжди погоджується, але його обов`язком є поважати ці рішення. Він відзначив, що "подібне ж могло відбутися з будь-якою людиною, зокрема міністром або представником держвлади у Франції, що викликало б такі ж питання у французького правосуддя. "Це могли б бути представники будь-якої іншої нації або країни", - підкреслив Саркозі. На закінчення президент Франції сказав, що у нього самого немає коштів на відпочинок в Куршавелі.

Нагадаємо, 9 січня за підозрою у використанні послуг повій були затримані екс-гендиректор "Норильського нікелю" 41-річний Михайло Прохоров і 39-річний віце-президент «Норнікеля» Олег Байбаков. Також разом з Прохоровим був затриманий його помічник Дмитро Шатов і декілька дівчат. Це відбулося, коли французька поліція проводила в Куршавелі, а також на деяких інших курортах операцію по боротьбі з проституцією. Всього поліцейські перевірили три готелі, причому обшукували, в основному, номери росіян.

Полит.Ру