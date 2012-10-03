Сьогодні Обама і Ромні проведуть перші публічні дебати

Двоє кандидатів на посаду президента США зустрінуться в Денвері.

Дискусія Обами і Ромні триватиме 90 хвилин. До 6 листопада, коли відбудуться вибори, кандидати зустрінуться в такому форматі ще двічі, пише Радіо Свобода.

За результатами опитувань громадської думки, Обама випереджає свого конкурента з незначним відривом. Водночас аналітики припускають, що Ромні може скоротити розрив, якщо його участь у дебатах буде результативною.

Очікується, що дебати, які транслюватимуться в прямому ефірі на національному телебаченні, подивляться близько 50 мільйонів осіб.