Головний аеропорт Праги перейменували на честь Вацлава Гавела

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, нова назва аеропорту була представлена у п'ятницю на урочистій церемонії у чеській столиці.

Захід було приурочено до дня народження колишнього лідера Чехії, якому виповнилося б 76 років.

Понад 80 тисяч осіб підписалися під зверненням перейменувати аеропорт на честь одного з найвідоміших чехів у світі. Чеська влада погодилася.

Раніше празький аеропорт - один з найбільш багатолюдний у Центральній і Східній Європі - називався "Рузіне".

Екс-прем'єр Чехії Карел Шварценберг висловив сподівання, що кожний чех, який залишає Прагу, згадуватиме знаменитого політика, письменника і драматурга, який дарував їм свободу. "Це правильне місце. Саме Гавел відкрив для чехів кордони", - сказав екс-прем'єр.

В.Гавел - письменник і перший президент країни після виходу з-під радянського контролю - помер 18 грудня 2011 року у віці 75 років.

Він був одним з лідерів дисидентського руху, що протистояв прорадянському комуністичному режиму в Чехословаччині після радянського вторгнення, яке поклало кінець "Празькій весні" у 1968 році. Його не зупинило навіть тюремне ув’язнення наприкінці 1970-х років; в есе "Сила безсилих" В.Гавел писав, що активна меншина в авторитарному суспільстві зобов'язана чинити опір.