Парламент Кувейту розпустили вшосте за останні шість років

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Емір видав указ про розпуск парламенту", - цитує агентство заяву міністра інформації Кувейту.

Згідно з Конституцією Кувейту, після розформовування парламенту протягом 60 днів повинні бути проведені нові парламентські вибори. Парламент країни приймає основні закони, затверджує бюджет і може висловити вотум недовіри будь-якому міністру.

Останнім часом між парламентом, де переважну більшість складають депутати від опозиції, й кабінетом міністрів, який контролюється кланом ас-Сабах, виникли серйозні суперечності, які в середині 2012 року вилилися у відставку двох міністрів

Із 2006 року в Кувейті відбувається вже шостий розпуск парламенту, зазначає агентство.

Наприкінці червня глава Кувейту припинив роботу парламенту на місяць на тлі конфлікту уряду й парламенту. Двома днями пізніше Конституційний суд Кувейту анулював результати позачергових виборів, що відбулися в лютому, до Національної асамблеї (парламенту) країни й призначив колишній склад законодавчих зборів. Це викликало протести серед ісламістських опозиційних парламентаріїв, які виграли вибори. Вони назвали рішення конституційного суду таким, що суперечить Конституції.