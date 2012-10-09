Мітт Ромні випередив Обаму за популярністю

Якби вибори відбулися сьогодні, за М.Ромні проголосувало б 49% виборців, в той час як за Б.Обаму - лише 45%, повідомляє Reuters з посиланням на останні опитування громадської думки від Pew Research Center.

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Чинний президент після початку теледебатів стрімко розгубив свій 10-відсотковий відрив від суперника. У матеріалах дослідження соціологічного агентства повідомляється, що за підсумками теледебатів "американці сприймають М.Ромні як кандидата, що має нові ідеї і здатний розв'язати проблеми створення нових робочих місць і скорочення бюджетного дефіциту".

Також уточнюється, що популярність М.Ромні істотно зросла, зокрема, завдяки підтримці білих жінок молодше 50 років, зауважує РосБізнесКонсалтинг.

Цього тижня дебати пройдуть між кандидатами у віце-президенти - демократом Джо Байденом (який нині обіймає цю посаду) і конгресменом від штату Вісконсін, республіканцем Райаном Полом.