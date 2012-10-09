Поліція Греції готується розганяти протести, де Меркель порівнюють з Гітлером (фото)

Порядок забезпечуватимуть понад 6 тисяч правоохоронців.

У понеділок тисячі грецьких профспілкових активістів провели в Афінах акцію протесту проти візиту Меркель, під час якої спалювали прапори Європейського Союзу, пише Радіо Свобода.

Багато грецьких громадян звинувачують Меркель у тиску на свою обтяжену боргами країну.

Німеччина вимагає від Греції суворої економії – для отримання міжнародної допомоги, щоб уникнути дефолту. Німеччина робить найбільший внесок до фонду порятунку Греції.