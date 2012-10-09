Поліція Греції готується розганяти протести, де Меркель порівнюють з Гітлером (фото)

09:42, 09 жовтня 2012
Світ
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Грецька поліція заявила, що готова приборкати імовірні заворушення під час запланованого на сьогодні шестигодинного візиту до Афін канцлера Німеччини Анґели Меркель.

Меркель приїде до Афін на 6 годин, фото ЕРА

Порядок забезпечуватимуть понад 6 тисяч правоохоронців.

У понеділок тисячі грецьких профспілкових активістів провели в Афінах акцію протесту проти візиту Меркель, під час якої спалювали прапори Європейського Союзу, пише Радіо Свобода.

Багато грецьких громадян звинувачують Меркель у тиску на свою обтяжену боргами країну.

Німеччина вимагає від Греції суворої економії – для отримання міжнародної допомоги, щоб уникнути дефолту. Німеччина робить найбільший внесок до фонду порятунку Греції.

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