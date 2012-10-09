Нобелівську премію з фізики дали за вивчення взаємодії світла і матерії
13:05, 09 жовтня 2012Світ
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Нобелівську премію з фізики за 2012 рік присуджено вченим Сержу Харошу і Девіду Уайнеланду за вивчення взаємодії світла з матерією.
Серж Харош і Девід Вайнленд отримають 1,2 млн доларів, фото Лента.ру
Про це в Стокгольмі оголосив Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук, повідомляє РІА «Новости».
Сума Нобелівської премії в кожній з номінацій становить цього, 2012 року, 8 млн. шведських крон (1,2 млн. доларів США).
Церемонія нагородження названих сьогодні лауреатів відбудеться за традицією в Стокгольмі 10 грудня, в день кончини засновника Нобелівських премій - шведського підприємця і винахідника Альфреда Нобеля (1833-1896).
В середу, 10 жовтня, Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук представить імена володарів нагороди в галузі хімії.
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