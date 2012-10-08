Нобелівську премію з медицини отримали британець і японець

Як повідомляє РІА «Новости», про це в Стокгольмі оголосив Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті.

С.Яманака і Д.Гердон кілька років поспіль називалися серед основних кандидатів на найвищу міжнародну наукову нагороду.

Цього року розмір Нобелівської премії становить 8 млн. шведських крон, що приблизно еквівалентно 1,2 млн. доларів.