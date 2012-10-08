Нобелівську премію з медицини отримали британець і японець
13:12, 08 жовтня 2012Світ
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Нобелівську премію з медицини або фізіології за 2012 рік присуджено японському вченому Сіньє Яманака і британському біологу Джону Гердону за роботи із дослідження стовбурових клітин і клонування тварин.
Перші цьогорічні лауреати
Як повідомляє РІА «Новости», про це в Стокгольмі оголосив Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті.
С.Яманака і Д.Гердон кілька років поспіль називалися серед основних кандидатів на найвищу міжнародну наукову нагороду.
Цього року розмір Нобелівської премії становить 8 млн. шведських крон, що приблизно еквівалентно 1,2 млн. доларів.
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