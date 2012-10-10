Ісламісти відрізали голови трьом підозрюваним у шпигунстві
02:44, 10 жовтня 2012Світ
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У Ємені члени місцевого осередку міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" розправилися з трьома жителями м.Мариб, яких запідозрили у шпигуванні на користь уряду.
Бойовики відрізали "шпигунам" голови і викинули тіла на вулиці. Убитих звинувачували в тому, що вони передавали урядовим спецслужбам дані, які дали змогу вистежити та ліквідувати кілька впливових членів "Аль-Каїди".
"Аль-Каїда" має в Ємені сильні позиції, пояснює РосБізнесКонсалтинг. Півроку бойовикам угруповання вдавалося утримувати контроль над кількома містами на півдні країни.
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