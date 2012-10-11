Янукович пропонує підтримати реформу МВФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що законопроект внесено до парламенту відповідно до статті 93 Конституції України та статті 13 Закону «Про міжнародні договори України».

Метою законопроекту є ратифікація Верховною Радою України поправок до статей Угоди МВФ щодо перегляду квот держав-членів і реформи Виконавчої ради, які були схвалені Резолюцією Ради керуючих МВФ №66-2 від 15 грудня 2010 року. Таким чином, будуть виконані внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності в Україні зазначених Поправок, пояснили в прес-службі.

«Цим кроком Україна ще раз підтверджує, що вона є надійним партнером, виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання і налаштована на подальшу ефективну та взаємовигідну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Резолюцією Ради керуючих МВФ від 15 грудня 2010 року, зокрема, передбачено збільшення загального капіталу (квотних ресурсів) МВФ удвічі і одночасний перерозподіл квот членів МВФ на користь групи країн, що розвиваються, і країн з ринками, що формуються, а також деяких розвинених країн.