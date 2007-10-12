Європарламент схвалив новий розподіл місць між країнами

Європейській парламент на своєму сьогоднішньому засіданні схвалив новий розподіл місць між країнами-членами ЄС в Європарламенті, починаючи з 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за доповідь Алєна ЛАМАССУРА (група народних партій, Франція) та Адріана СЕВЕРІНА (група соціалістичних партій, Румунія) проголосували 378 депутатів, проти – 174, 109 – утрималися.

Новий розподіл місць між країнами-членами ухвалено в рамках підготовки до прийняття змін до Угод Євросоюзу. Згідно з доповіддю, з 2009 року кількість депутатів Європарламенту не повинна перевищувати 750, при цьому, найменша кількість представників однієї країни має становити 6 депутатів, найбільша – 96.

На сьогодні в Європарламенті працюють 785 депутатів. Найменшою кількістю депутатів – 5-ма – представлена Мальта, найбільшою – 99-ма – Німеччина.

Згідно зі змінами, у 2009 році до Європарламенту обиратимуть своїх представників:

Німеччина 96 (-3)

Франція 74 (-4)

Великобританія 73 (-5)

Італія 72 (-6)

Іспанія 54 (без змін)

Польща 52 (-2)

Румунія 33 (-3)

Нідерланди 26 (-1)

Бельгія 22 (б.з.)

Греція 22 (-2)

Чехія 22 (-2)

Угорщина 22 (-2)

Португалія 22 (-2)

Швеція 20 (+1)

Австрія 19 (+1)

Болгарія 18 (б.з.)

Фінляндія 13 (-1)

Словаччина 13 (-1)

Данія 13 (-1)

Ірландія 12 (-1)

Литва 12 (-1)

Латвія 9 (б.и.)

Словенія 8 (+1)

Люксембург 6 (б.з.)

Кіпр 6 (б.з.)

Естонія 6 (б.з.)

Мальта 6 (+1)

У доповіді також пропонується переглянути розподіл депутатських місць напередодні виборів до парламенту 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) погодилася скликати міжурядову конференцію для проведення переговорів щодо змін до двох основних угод ЄС: Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі. Міжурядова конференція має до кінця 2007 року остаточно погодити та напрацювати фінальний варіант тексту змін, якій носить попередню назву Угода реформ.

18-19 жовтня лідери ЄС на неформальному самміті в Лісабоні планують попередньо схвалити напрацювання Міжурядової конференції з тим, щоб остаточно затвердити їх на самміті в грудні цього року.