У антитерористичній операції в Іраку загинули 9 дітей

Жертвами військової операції коаліційних сил в Іраку стали 19 бойовиків і 15 мирних жителів, передає РІА «Новости» з посиланням на Ассошіейтед Прес.

За словами представників військового командування США, авіаудар по позиціях ісламізму на захід від Багдада був нанесений, через кілька годин після нападу бойовиків на сунітського проповідника Абу Біляля (Abu Bilal). Бойовики розправилися з священиком за те, що у своїх проповідях він не раз критикував дії сунітських ісламістів з іракського крила міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда".

За даними американських військових, кілька бойовиків увірвалися в будинок А.БІЛЯЛЯ, убили проповідника і поранили його дружину. Пізніше на пустирі недалеко від будинку імаму була помічена група бойовиків. В результаті авіаудару знищені 19 бойовиків. Проте не вдалося уникнути жертв і серед мирного населення: загинули 15 мирних громадян, зокрема п`ять жінок і дев`ять дітей.