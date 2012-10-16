У Росії завершили розслідування вбивства Політковської

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«У рамках розслідування кримінальної справи про вбивство Ганни Політковської Головним слідчим управлінням СК Росії завершені слідчі дії стосовно обвинувачених: братів Рустама, Ібрагіма і Джабраїла Махмудових, Сергія Хаджікурбанова і Лом-Алі Гайтукаєва. Вони обвинувачуються у скоєнні злочину, передбаченого пп. «б, ж, з» ч. 2 ст.105 КК РФ (вбивство), ч. 3 ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї)», - зазначається у повідомленні.

За версією слідства, Л.Гайтукаєв був організатором злочину. Саме він створив у 2006 році організовану групу, до якої увійшли інші обвинувачені, а також співробітник міліції Дмитро Павлюченков. Учасники групи ретельно планували вбивство журналістки, купували зброю, узгоджували свої дії між собою. С.Хаджікурбанов здійснював контроль за усіма діями групи. Одержавши від Д.Павлюченкова інформацію про місце проживання потерпілої, 7 жовтня 2006 року брати Махмудови розмістилися на шляху її проходження. Побачивши потерпілу за кермом автомобіля, І.Махмудов повідомив про це свого брата Джабраїла, а той у свою чергу Рустама, який увійшов до під'їзду будинку, де проживала Г.Політковська, і чекав на її прибуття. Коли журналістка увійшла до ліфта, Р.Махмудов кілька разів вистрілив у неї з пістолета. Знаряддя злочину було залишено на місці події. Після цього обвинувачені зникли.

Підкреслюється, що слідчою групою зібрано достатньо доказів для складання обвинувального висновку. У зв'язку з цим, сьогодні слідство оголошує про закінчення попереднього розслідування і повідомляє про це обвинувачених, їх захисників, а також потерпілу сторону. Після оголошення для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи будуть запрошені потерпілі.

Ця кримінальна справа виділена в окреме провадження. Розслідування стосовно замовника злочину та інших невстановлених осіб триває.

Як повідомляв УНІАН, Г.Політковську було вбито в під'їзді свого будинку на Лісовій вулиці в Москві в жовтні 2006 року. Організатори і виконавці злочину були встановлені слідством; вони постали перед судом, але були виправдані. Справу повернули на дослідування. Замовника злочину досі офіційно не названо.

2 вересня 2011 року Слідчий комітет РФ пред'явив колишньому підполковнику міліції Д.Павлюченкову звинувачення у вбивстві Г.Політковської.