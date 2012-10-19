Обрано 5 нових членів до Ради Безпеки ООН
01:46, 19 жовтня 2012Світ
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.Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала п'ять нових непостійних членів Ради Безпеки ООН.
Починаючи з січня та протягом двох років в СБ будуть представлені Австралія, Аргентина, Люксембург, Руанда і Південна Корея.
Всього в Раду Безпеки входять представники 15 держав, п'ять з яких - Великобританія, Китай, Росія, США і Франція - є постійними членами, інші 10 обираються за регіональним квотами.
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