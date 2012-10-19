Лідери ЄС погодилися створити банківський союз

"Лідери ЄС затвердили червневу домовленість щодо банківського союзу: угода про політичну основу до кінця 2012 року і поступове впровадження в 2013 році", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Ідея створити банківський союз була узгоджена на саміті в червні, одним з перших і ключових його елементів повинна стати єдина система нагляду за банками єврозони. Законодавство, на основі якого система нагляду могла б існувати, планується створити до кінця 2012 року. Відповідні пропозиції підготувала Єврокомісія.

Глава Євроради Херман ван Ромпей підготував до нинішнього саміту проміжну доповідь, яка давала напрямки руху до інтеграції фінансової системи в ЄС, передає РІА "Новости". Ці напрямки включали і питання гарантій по депозитах, і роботу з проблемними банками, і нагляд.

Очікується, що остаточний доповідь буде представлена ​​саміту глав держав ЄС для затвердження на засіданні в грудні.

Ще одна тема, яка обговорюється в ході нинішньої дводенної зустрічі в Брюсселі - можливість надати керівництву ЄС право брати участь у попередньому погодженні бюджетів країн єврозони, повідомляє Радіо Свобода. На підтримку цього заходу виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Президент Франції Франсуа Олланд, однак, піддав цю ідею критиці.

Саміт вперше за тривалий час проходить на тлі відносно стабільної ситуації на фондових ринках і відсутності загрози негайного дефолту Греції та інших країн єврозони, які потерпають від боргової кризи.