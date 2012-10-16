Лукашенко каже, що у нього є «двоє-троє» політв'язнів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

«Мене народ обрав, і для цього народу ми повинні робити все, не підганяючи і не потураючи народу, не створюючи якихось там зайвих преференцій для неробства. Абсолютно ні. Але ми чітко розуміємо, що права народу мають бути дотримані – і справжні права, про які ми забули. Ми зараз балаканиною займаємося. Права людини, це як нас критикують, там партії, свобода слова, свобода ЗМІ, свобода політв'язням там. Двоє у нас чи троє, як їх називають, політв'язнів, які штурмували Будинок уряду і ламали його рік тому», - сказав О.Лукашенко.

При цьому він згадав і про Західні країни.

«Слава Богу, що Іспанія демонструє останнім часом, Португалія, Греція, та і в Німеччині й Франції пішли подібні події, пройшли, і вони показали, як треба з ними поводитися. Затримували по 200-300, та і у в Російській Федерації тощо», - заявив О.Лукашенко.

За словами Президента Білорусі, права людини – це перш за все право на життя.

«І ось навколо життя людини ми повинні створити все, перш за все безпеку для життя цієї людини. Це право на працю, це право на нормальну заробітну плату, щоб вона могла, ця людина, ми їй повинні допомогти, щоб вона могла сплатити комунальні послуги і прогодувати свою сім'ю. Хочеш багатим бути - це вже не турбота держави», - сказав О.Лукашенко.