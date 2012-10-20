Британський міністр пішов у відставку через скандал з поліцією

Як передає РІА «Новости», скандал вибухнув у середині вересня.

Політик, який виїжджав з Даунінг-стріт на велосипеді, попросив поліцейських відкрити йому головні ворота. Після їх відмови зробити це, Е.Мітчелл нібито спожив на їх адресу різке висловлювання. Інцидент став надбанням публіки і широко обговорювався у ЗМІ.

Е.Мітчелл вибачився за свою поведінку, але заперечував вжиття слова "плебей" на адресу правоохоронців. Відтак поліція розповсюдила офіційний поліцейський рапорт, що стосувався інциденту, де це слово все ж фігурувало.

Поведінка міністра стала предметом розгляду керівництва Консервативної партії, і, попри підтримку, раніше висловлену йому прем'єр-міністром Девідом Кемероном, Е.Мітчелл вирішив подати у відставку.

"З величезним жалем я прошу вас задовольнити моє прохання про відставку, оскільки в останні дні стало очевидно, що, незважаючи ні на що, я не зможу виконувати свої обов'язки без непотрібного галасу, який лише додає розбрату і шкоди репутації”, - йдеться в заяві Е.Мітчелла.

При цьому він ще раз запевнив, що не вживав приписуваних йому лайливих слів.