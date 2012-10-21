Ізраїль і США почали безпрецедентні спільні навчання ПРО

У навчаннях задіяні тисячі солдатів і основні зенітно-ракетні комплекси двох країн, повідомив "РІА Новости" представник Армії оборони Ізраїлю.

У маневрах "Суворий виклик-12", основна частина яких пройде на території Ізраїлю і в прибережних водах, беруть участь понад 3,5 тисячі американських військовослужбовців і більше тисячі їхніх ізраїльських колег.

Союзники кажуть, що до навчань готувалися два роки, і "їх проведення ніяк не пов'язане з конкретними подіями на Близькому Сході". "Все в цих навчаннях підпорядковане вдосконаленню спільних американо-ізраїльських можливостей. Це командна армійська робота. Вона не пов'язана ні з виборами, ні з напруженістю на Близькому Сході. Ми військові професіонали, які разом тренуються для вирішення оборонних завдань", - сказав командувач американським контингентом на навчаннях генерал-лейтенант ВПС США Крейг Франклін.

Військові кажуть, що в навчаннях будуть застосовуватися американські сухопутні протиракетні комплекси Patriot і морські Aegis. З ізраїльського боку будуть задіяні батареї "Хец-2", які, як і Patriot, призначені для перехоплення балістичних ракет на далеких кордонах, а також системи ближньої дії "Залізний купол", які регулярно збивають реактивні снаряди палестинських бойовиків на кордонах сектора Газа."

"Суворий виклик-12 "стануть найбільшими на сьогоднішній день спільними навчаннями повітряної оборони збройних сил двох країн", - йдеться в повідомленні ізраїльської армії. Більша частина тритижневих маневрів пройде в симуляційному режимі, проте програма передбачає і реальні стрільби. На проведення навчань США виділяють 30 мільйонів доларів, Ізраїль - близько восьми.