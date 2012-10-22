Туман досі тримає в облозі польські аеропорти

Представник цього аеропорту Анета Вінницька-Дамарська повідомила УНІАН, що сьогодні через сильний туман не відбулося 39 прильотів і відльотів, і значна частина рейсів реалізується зі значними запізненнями.

"На жаль, синоптики прогнозують повернення туману", - сказала вона.

Представник аеропорту відзначила, що в першій половині дня туман був настільки сильним, що вертикальна видимість становила "нуль метрів".

Раніше прес-секретар аеропорту Пшемислав Пшибільський в телеефірі відзначав, що вранці горизонтальна видимість була на рівні 300 м, що на 100 м менше, ніж дозволяє приземляти літаки встановлена у варшавському аеропорту система ILS другої категорії.

А.Вінницька-Дамарська повідомила, що минулого року через тумани аеропорт імені Фредеріка Шопена простоював 127 годин.

Польські ЗМІ відзначають, що столичний аеропорт, який обслуговує понад 40% авіаруху в країні, планує запровадити систему ILS найвищої - третьої категорії, що дозволяє садити літаки навіть за нульової видимості, з 2014 року. Серед аеропортів, обладнаних цією системою, - київський «Бориспіль», а також аеропорти в Берліні, Франкфурті, Празі і Будапешті.

Як повідомляв УНІАН, сильний туман утрудняє роботу аеропортів у Польщі, починаючи з ранку 21 жовтня і, серед іншого, став причиною скасування поїздки Президента Броніслава Коморовського до Познані.

У Польщі працюють 11 цивільних аеропортів.