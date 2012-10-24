Китай і Японія намагались «по-тихому» домовитись про острови

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на гонконгський телеканал «Фенхуан».

За даними телеканалу, 20 жовтня заступник міністра закордонних справ Японії Тікао Каваї таємно відвідав Шанхай, де провів зустріч із заступником глави МЗС КНР Чжан Чжіцзюнем. В ході не анонсованої заздалегідь зустрічі «сторони провели консультації з питання двосторонніх відносин, особливо проблеми Дяоюйдао». За наявними відомостями, дипломати двох країн зійшлися на думці про те, що «необхідно продовжувати діалог» між двома країнами.

Незважаючи на те, що ані Китай, ані Японія офіційно не повідомляли про зустріч представників МЗС двох країн у Шанхаї, на прес-конференції генеральний секретар японського уряду Осаму Фудзімура заявив, що зустріч була «частиною переговорів (двох країн) на різних рівнях щодо сформованої ситуації навколо островів Сенкаку».

«Спілкування (двох сторін) ведеться постійно», — сказав генсек японського уряду.