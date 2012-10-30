Режим особливої ​​ситуації довелося ввести через шторм "Сенді" на одній з найстаріших АЕС у США. Про це повідомила федеральна Комісія з ядерного регулювання, передає ІТАР-ТАРС.

Під загрозою підтоплення опинився атомний реактор "Ойстер-Крік" в штаті Нью-Джерсі. Спочатку там був оголошений режим "незвичайної події" - найнижчий за прийнятою на американських АЕС шкалою небезпеки. Менш ніж через дві години його довелося підвищити до другого з чотирьох передбачених рівнів. Разом з тим, представники комісії підкреслюють, що ситуація знаходиться під контролем. Вони очікують, що рівень води в районі АЕС, розташованої поблизу від Атлантичного океану, піде на спад у найближчі години.

"Ойстер-Крік" була введена в експлуатацію в 1969 році і забезпечувала 9 відсотків потреб Нью-Джерсі в електроенергії. Останнім часом АЕС не працювала у зв'язку з плановим обслуговуванням.