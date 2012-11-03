На сході США кількість загиблих у результаті урагану "Сенді" досягла 102 осіб.

Як повідомляє радіо «Свобода», 3,5 млн. людей залишаються без електрики. Відчувається нестача пального: на автозаправках величезні черги.

Президент США Барак Обама розпорядився поставити в постраждалі райони 38 млн. галонів дизельного пального і 45 млн. галонів бензину - із стратегічних запасів Міністерства оборони.

У п'ятницю в Нью-Йорку було відмінено найбільший у світі щорічний марафон, в якому повинні були взяти участь десятки тисяч людей.

За прогнозами, на схід США наближається ще один ураган – у вівторок-середу очікується різке зниження температури повітря, дощі і снігопади.