Ураган «Сенді» затопив чверть метро Нью-Йорка

Ураган «Сенді» затопив чверть метрополітену Нью-Йорка, повідомляє Reuters.

«Системі метро Нью-Йорка 108 років, але вона ще ніколи не стикалася з настільки руйнівною катастрофою, яка обрушилася на нас минулої ночі. Ураган «Сенді» перетворив на хаос всю нашу транспортну систему, в кожному муніципалітеті і окрузі регіону. Він повалив дерева, залишив нас без електрики, затопив тунелі, залізничні та автобусні депо», - йдеться в заяві Джозефа Лоти, голови правління компанії MTA, керуючої транспортом Нью-Йорка, Лонг-Айленда, низин Хадсон-Веллі і узбережжя Коннектикуту. Вода стоїть у тунелях семи з 26 ліній нью-йоркської підземки, затоплені 6 автобусних гаражів. Жертвами урагану в США і Канаді стали вже 13 осіб. Всього в результаті стихії в країнах Карибського басейну і Північній Америці загинули близько 70 людей.

«Газета.Ru»