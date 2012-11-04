Росія готова розглянути питання введення миротворців ООН у Сирію

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов напередодні зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова зі спецпосланцем ООН і ЛАГ по Сирії Лахдаром Брахімі, повідомляє РІА "Новости".

"Ми готові обговорювати шляхи реалізації цього документа (женевського комюніке) з наголосом на налагодженні діалогу в Сирії в умовах повного і гарантійного припинення вогню. Коли ми говоримо гарантійного, ми готові розглядати питання про розміщення спостерігачів, миротворців ООН, погоджене з сирійським урядом", - сказав Богданов журналістам.

За його словами, "припинення вогню можна домагатися не відразу і не скрізь". Він зазначив, що опозиція розрізнена, серед них немає координації. "Ідея полягає в тому, щоб на місцях між опозицією і владою за міжнародного посередництва досягати перемир'я", - зауважив заступник голови МЗС РФ.