Саакашвілі хоче збільшити президентський термін
08:30, 17 жовтня 2007Світ
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Його мают переобирати восени 2008-го
Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ пропонує збільшити президентський термін з чотирьох до п`яти років і проводити парламентські і президентські вибори одночасно раз в п`ять років.
М.СААКАШВІЛІ виступив з такою ініціативою на зустрічі з парламентською більшістю в будівлі Держканцелярії Грузії, передає РІА Новости.
Чергові вибори президента Грузії повинні пройти осінню 2008 року.
Крім того, на зустрічі з депутатами М.СААКАШВІЛІ запропонував знизити бар`єр проходження до парламенту з семи до п`яти відсотків. За його словами, це дозволить представити в парламенті більший спектр опозиції і в цілому допоможе укріпити опозиційні партії.
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