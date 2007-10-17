Саакашвілі хоче збільшити президентський термін

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ пропонує збільшити президентський термін з чотирьох до п`яти років і проводити парламентські і президентські вибори одночасно раз в п`ять років.

М.СААКАШВІЛІ виступив з такою ініціативою на зустрічі з парламентською більшістю в будівлі Держканцелярії Грузії, передає РІА Новости.

Чергові вибори президента Грузії повинні пройти осінню 2008 року.

Крім того, на зустрічі з депутатами М.СААКАШВІЛІ запропонував знизити бар`єр проходження до парламенту з семи до п`яти відсотків. За його словами, це дозволить представити в парламенті більший спектр опозиції і в цілому допоможе укріпити опозиційні партії.