Потужний землетрус стався на кордоні Мексики і Гватемали
19:53, 07 листопада 2012Світ
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Центр підземних поштовхів залягав на глибині 33 кілометри.
Землетрус стався на кордоні
Землетрус магнітудою 7,5 стався сьогодні на кордоні Мексики і Гватемали.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.
За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 63 кілометри на південь від муніципалітету Сучьяте на півдні Мексики.
Центр підземних поштовхів залягав на глибині 33 кілометри.
Про жертви і руйнування не повідомляється.
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