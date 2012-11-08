УПЦ готова розрахуватись з боргами храму Гробу Господнього

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, про це йдеться у листі Митрополита Володимира до патріарха Єрусалимського Феофіла ІІІ.

«Із тривогою нами було сприйнято звістку засобів масової інформації а також відповідальних осіб Єрусалимської патріархії, що за певних обставин під загрозою припинення доступу віруючих опинилося найсвятіше для усього християнського світу місце – Храм Воскресіння Христового та святині, що знаходяться під його сінню», - говориться у листі.

У ньому також зазначається, що у багатьох єпархіях Української Православної Церкви, де з благословення патріарха Єрусалимського та благословення Священного Синоду Єрусалимської Патріархії перебувала чудотворна ікона Плащаниці Пресвятої Богородиці, «преосвященні владики разом із щирими словами подяки висловлюють також і велику стурбованість вищезгаданими подіями в Святому Граді».

З огляду на це Митрополит Володимир просить патріарха Феофіла задля підтримки Святої Єрусалимської Церкви, в скрутну для неї хвилину прийняти від вірних Української Православної Церкви благодійну матеріальну допомогу.

Раніше ізраїльська газета "Маарів" повідомила, що банківські рахунки Єрусалимської Православної Церкви заморожені на прохання компанії водопостачання Hagihon, яка стверджує, що Єрусалимська Патріархія заборгувала їй 9 млн шекелів (приблизно 1,8 млн євро), оскільки роками не сплачує рахунки.

У відповідь Патріарх Феофіл III заявив про намір закрити храм Гробу Господнього. Проте зробити це складно, оскільки крім православних хранителями храму є католики і вірмени.

Представник Єрусалимської патріархії архієпископ Ісхісіус заявив: "Ми ніколи не платили (за воду) - ні при османах, ні при йорданцях, ні, тим паче, при ізраїльтянах».

Інший представник патріархії - архієпископ Феодосій - розповів, що Храм Гробу Господнього "споконвіку має привілеї, які дозволяють йому існувати без виплати податків і комунальних послуг, але десь нещодавно ізраїльська влада почала вводити нові процедури для відміни цих привілеїв".

Храм Гробу Господнього було споруджено на місці, де, згідно з християнськими переказами, був розп’ятий, похований, а відтак воскрес Ісус Христос. Він був освячений в 335 році. Храм утримують Грецька і Вірменська православні церкви, а також "Хранитель Святої землі" - представник Францисканського ордену, який призначається за погодженням з Ватиканом.