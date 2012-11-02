В Єрусалимі можуть закрити для відвідування Храм гробу господнього

Рахунки грецької православної патріархії, яка керує цим храмом, були заморожені на вимогу корпорації "Гіхон", що забезпечує водою Єрусалим, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Jerusalem Post.

Представники компанії пояснюють, що патріархія заборгувала їм майже два з половиною мільйони доларів за водопостачання храму.

Патріархія, в свою чергу, відмовляється оплачувати ці рахунки, оскільки за традицією, заведеною багато століть тому, за воду храм не платив ніколи - ні за хрестоносців, ні за арабів, ні за Османської імперії, ані після неї. У 1969 році після Шестиденної війни цей порядок був підтверджений тодішнім мером Єрусалиму.

Однак пізніше водне господарство міста було передано в руки приватної компанії, і бухгалтерія "Гіхон", слабко інформована про давні традиції, почала надсилати патріархії рахунки, що залишалися без оплати.

У церкві визнають, що ніякого документа, що звільняє храм від оплати рахунків за воду немає, але традиція повинна бути сильнішою документів.

Тим не менш, рахунки патріархії були заморожені судом, через що релігійна організація позбулася можливості функціонувати в нормальному режимі. Патріарх Теофіл III оголосив, що якщо ситуація найближчим часом не покращиться, він буде змушений закрити храм.

Керівництво грецької церкви вже звернулося до керівництва Ізраїлю з проханням вирішити ситуацію, однак відповіді поки немає. Представник патріархії архієпископ Аристарх навіть оголосив, що до остаточного врегулювання ситуації храм готовий оплачувати поточні рахунки за воду, проте ніяк не може дозволити собі одноразово заплатити 2,5 мільйона доларів. Архієпископ також висловив думку, що патріархії повинні допомогти "бог і добрі люди".

Храм гробу господнього був побудований за часів Римської імперії Костянтином Великим. За існуючим переказами, на місці, де зараз стоїть церква, знаходилась печера, в яку помістили тіло Ісуса Христа після його смерті на хресті.