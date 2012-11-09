Кіпр підтримує європейські прагнення України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Кіпру Дімітріс Хрістофіас у заяві для преси після переговорів з Президентом України Віктором Януковичем.

«Я запевнив Президента України, що Кіпр зажди підтримуватиме Україну в її європейських прагненнях», - сказав він.

За словами Д.Хрістофіаса, Кіпр надає важливого значення посиленню зв’язків України та Євросоюзу на основі спільних цінностей.

Він висловив упевненість, що Україна докладатиме максимум зусиль для виконання всіх зобов’язань для того, щоб наблизитися до Європи, у тому числі у проведенні реформ та забезпеченні прав людини.

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В.Янукович подякував Кіпру, який сьогодні головує в Раді ЄС, за підтримку європейських прагнень України, а також подякував особисто Президенту Кіпру за його готовність надавати всіляку підтримку, у тому числі у підписанні Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.

За словами В.Януковича, у ході двосторонніх переговорів було обговорего питання співпраці на міжнародній арені, зокрема, у контексті головування України у 2013 році в ОБСЄ.