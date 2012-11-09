США запровадили санкції проти іранських держустанов

Їх звинувачено в причетності до цензурної діяльності, зокрема, блокування доступу іранців до Інтернету, повідомляє Радіо Свобода.

Серед осіб, проти яких введено санкції, міністр комунікацій та інформації Ірану Реза Тагіпур, якого США звинувачують у тому, що за його розпорядженням були створені перешкоди для супутникового мовлення в країні та обмежене підключення до Інтернету.

Міністерство фінансів США також оголосило про введення санкцій проти кількох іранських громадян і організацій за їх причетність до порушень прав людини, підтримці тероризму і діяльності, пов'язаної з поширенням зброї.