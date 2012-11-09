США запровадили санкції проти іранських держустанов
05:19, 09 листопада 2012Світ
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Держдепартамент США запровадив санкції проти чотирьох іранських урядовців і п'ятьох державних установ Ірану.
Їх звинувачено в причетності до цензурної діяльності, зокрема, блокування доступу іранців до Інтернету, повідомляє Радіо Свобода.
Серед осіб, проти яких введено санкції, міністр комунікацій та інформації Ірану Реза Тагіпур, якого США звинувачують у тому, що за його розпорядженням були створені перешкоди для супутникового мовлення в країні та обмежене підключення до Інтернету.
Міністерство фінансів США також оголосило про введення санкцій проти кількох іранських громадян і організацій за їх причетність до порушень прав людини, підтримці тероризму і діяльності, пов'язаної з поширенням зброї.
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