Німеччина святкує 23-у річницю падіння Берлінського муру

Пам'ятні заходи пройдуть сьогодні біля меморіалу «Берлінська стіна» на Бернауер штрасе, повідомляє радіо «Свобода».

Берлінська стіна була збудована в 1961 році за ініціативою керівника НДР Вальтера Ульбріхта у зв'язку з масовим від'їздом молодих робочих і фахівців на заробітки до Західної Німеччини. Перші загородження з колючого дроту розділили місто в ніч на 13 серпня, 18 серпня почалося спорудження бетонних конструкцій.

Згодом стіна ставала все більш укріпленою інженерно-технічною спорудою. Майже за 30 років існування стіни її намагалися подолати сотні людей, 136 із них були вбиті прикордонниками.

Нові правила вільного пересування через кордон між Східним Берліном і Західним Берліном було оголошено керівництвом Німецької Демократичної Республіки 9 листопада 1989 року. Перший шлагбаум було відкрито о 22.30 того ж дня.