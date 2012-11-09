Директор ЦРУ пішов у відставку через позашлюбний зв'язок

Про це повідомила вашингтонська газета Politico з посиланням на джерела в розвідспільноті.

За даними ЗМІ, причиною рішення Петреуса залишити пост став позашлюбний зв'язок. Про бажання піти у відставку глава ЦРУ повідомив президента Барака Обаму ще в четвер, стверджують джерела.

До обов'язків глави ЦРУ відставний генерал Петреус став на початку вересня 2011 року, нагадує РІА "Новости". До цього він обіймав посаду командувача військами НАТО в Афганістані, а ще раніше керував американською військовою операцією в Іраку. У збройних силах Петреус прослужив 37 років.