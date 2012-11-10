Міноборони Іраку спростувало інформацію про розрив контракту з Росією
18:33, 10 листопада 2012Світ
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У міноборони переконують, що "угода йде за планом".
Міністр оборони Іраку спростував інформацію про анулювання угоди про купівлю російської зброї на $ 4,2 млрд через корупційний скандал, повідомляє Al-Jazeera
"Угода йде за планом", - заявив Саадун аль-Дуламі на прес-конференції, відповідаючи на запитання про зрив контракту. Раніше член іракського уряду Алі Мусаві заявив, що контракт між Москвою і Багдадом розірваний. Причиною анулювання угоди нібито стали підозри в корупції з російської сторони, що з'явилися в іракської сторони після поїздки прем'єр-міністра Нурі аль-Малікі в Москву.
У другому півріччі Росія та Ірак підписали низку контрактів у сфері військово-технічного співробітництва на суму понад $ 4,2 млрд.
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