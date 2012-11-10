Міноборони Іраку спростувало інформацію про розрив контракту з Росією

Міністр оборони Іраку спростував інформацію про анулювання угоди про купівлю російської зброї на $ 4,2 млрд через корупційний скандал, повідомляє Al-Jazeera

"Угода йде за планом", - заявив Саадун аль-Дуламі на прес-конференції, відповідаючи на запитання про зрив контракту. Раніше член іракського уряду Алі Мусаві заявив, що контракт між Москвою і Багдадом розірваний. Причиною анулювання угоди нібито стали підозри в корупції з російської сторони, що з'явилися в іракської сторони після поїздки прем'єр-міністра Нурі аль-Малікі в Москву.

У другому півріччі Росія та Ірак підписали низку контрактів у сфері військово-технічного співробітництва на суму понад $ 4,2 млрд.

«Газета.Ru»