Грецький парламент схвалив антикризовий бюджет

Минулого тижня Греція вже схвалила 13,5-мільярдне урізання витрат.

Бюджет є останнім великим законопроектом, який вимагають прийняти кредитори з ЄС і МВФ в обмін на черговий 31,5-мільярдний транш кредитів, пише РІА "Новости".

Незважаючи на прийняття бюджетного законопроекту, розбіжності між кредиторами щодо подальшого виконання програми роблять малоймовірним виділення траншу найближчими днями. Греція вже оголосила, що позичить на майбутньому тижні більше 3 мільярдів євро в короткострокових паперах на 1 і 3 місяці, щоб уникнути дефолту за 5-мільярдною облігацією, яку потрібно погасити 16 листопада.

"Транш буде виплачений як можна швидше", - запевнив парламентаріїв міністр фінансів Янніс Стурнарас. За його словами, "ніхто не зможе після прийняття бюджету заявити, що Греція не виконує своїх зобов'язань".